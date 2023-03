(Di mercoledì 29 marzo 2023) Le parole della calciatrice svedese della: «Conoscevo lae sapevo che stava crescendo: ho accettato la sfida e non mi pento» Linda, difensore della, è stata intervistata da Repubblica, dove ha toccato tanti temi diversi, dalla sua decisione di giocare per la Juve fino alla sua relazione con Lisa Boattin. Le sue parole. SCETA– «Ero molto curiosa, volevo qualcosa di nuovo, conoscevo lae sapevo che stava crescendo: ho accettato la sfida e non mi pento. Oggi ci conoscono anche in Svezia». DIFFERENZE– «È...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Tutto il patrimonio della #Juventus: ? 1ª Squadra Juventus ? Juventus Next Gen ? Juventus U19 ? Juventus Women ?… - tuttosport : ?? La #Juventus Women affonda 3-1 l’#Inter nella 2ª giornata della Poule Scudetto. ?? In gol Sembrant, Gunnasdottir… - Zebratus : RT @juventusfans: Tutto il patrimonio della #Juventus: ? 1ª Squadra Juventus ? Juventus Next Gen ? Juventus U19 ? Juventus Women ? Setto… - CalcioNews24 : Juventus Women, Sembrant: «Il calcio è sempre calcio, maschile o femminile che sia» - juv3ntin0vero : RT @juventusfans: Tutto il patrimonio della #Juventus: ? 1ª Squadra Juventus ? Juventus Next Gen ? Juventus U19 ? Juventus Women ? Setto… -

Barbara Bonansea , con grande dispiace dei tifosi dellache ormai la considerano un simbolo, potrebbe lasciare il bianconero. È stata lei stessa a dirlo: "Per me è bellissimo essere un modello, ma anche una cosa strana perché non immaginavo ...Eppure Linda Sembrant è ormai cittadina del nostro calcio e della: dalla semplicità innata con cui ha raccontato la vita al fianco della sua compagna di squadra, Lisa Boattin , al gol ...Lacontinua a vincere e dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia, battendo l'Inter, è riuscita ad avere la meglio sulle nerazzurre anche nella Poule Scudetto grazie al risultato di ...

Sara Gama celebra la Juventus Women: «Così abbiamo battuto l'Inter» - FOTO Juventus News 24

Intervistata da "La Repubblica", Linda Sembrant, difensore centrale della Juventus Women e della nazionale svedese, tocca diversi argomenti, cominciando dalla scelta di venire a giocare in Italia: ...Across Europe, PSG, Lyon, Benfica, Real Madrid, AC Milan, Juventus, Bayern Munich and Borussia Dortmund ... Everything you need to know about the Arsenal vs Bayern Munich second leg in the Women's ...