Juventus, verso il Verona: ecco le probabili scelte di Allegri (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ritorna la Serie A dopo la sosta nazionali: sarà una 28esima giornata spumeggiante con il big match tra Napoli e Milan e il ritorno in campo della Juventus di mister Massimiliano Allegri contro il Verona. I bianconeri vorranno continuare a macinare punti importanti, dopo la vittoria di San Siro contro l’Inter: allo Stadium arriva la squadra di Zaffaroni, attualmente in zona retrocessione e con grandi difficoltà. Tre punti che rappresenterebbero, per la Juventus, un altro passo verso la zona Europa, in attesa della sentenza sul caso plusvalenze, fissata il 19 aprile. Il tecnico toscano arriva alla sfida con una rosa in forma, influenzata da importanti rientri, come quello dell’attaccante Milik. Juventus, Allegri si sfrega le mani: ecco chi sarà ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ritorna la Serie A dopo la sosta nazionali: sarà una 28esima giornata spumeggiante con il big match tra Napoli e Milan e il ritorno in campo delladi mister Massimilianocontro il. I bianconeri vorranno continuare a macinare punti importanti, dopo la vittoria di San Siro contro l’Inter: allo Stadium arriva la squadra di Zaffaroni, attualmente in zona retrocessione e con grandi difficoltà. Tre punti che rappresenterebbero, per la, un altro passola zona Europa, in attesa della sentenza sul caso plusvalenze, fissata il 19 aprile. Il tecnico toscano arriva alla sfida con una rosa in forma, influenzata da importanti rientri, come quello dell’attaccante Milik.si sfrega le mani:chi sarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : ?? Scade domani il termine per le indagini sulla #Juventus, la Procura #Figc verso la richiesta di un nuovo processo… - RomeoMJ : L'indagine UEFA era cosa nota, già pubblicizzata da dicembre come si vede dal link. Ma tutte queste non notizie sul… - ilio_3 : RT @claudioiappelli: @ZZiliani Si Paolo sono loro le vittime,ma non fanno niente verso i loro ex dirigenti e proprietà per rivendicare il l… - AleQuinto1 : @capuanogio @guardian_sport Quanto odio verso la Juventus… mi piacerebbe vedere equità di trattamento ma come al so… - infoitsport : Juventus, al lavoro verso il Verona: tutto ok per un titolarissimo -