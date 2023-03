Juventus, Pjanic: “Fagioli era diverso dagli altri, è il futuro dell’Italia” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Conosco la mentalità del club e di Allegri, che sta facendo un lavoro straordinario in una situazione complicatissima. La Juventus sul campo è seconda in classifica, dietro al Napoli. Credo che i bianconeri possano arrivare tra le prime 4 anche se fossero confermati i 15 punti di penalizzazione”. Queste le parole dell’ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ sul momento della squadra di Max Allegri. Il bosniaco spende belle parole per Nicolò Fagioli. “A 17 anni si allenava spesso con noi -ricorda il 32enne -. Era un giovane diverso dagli altri, mai banale con la palla. Ho sempre ammirato Nicolò e non mi sorprende quello che sta facendo quest’anno. Deve continuare a lavorare così e restare umile. Allegri e il suo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Conosco la mentalità del club e di Allegri, che sta facendo un lavoro straordinario in una situazione complicatissima. Lasul campo è seconda in classifica, dietro al Napoli. Credo che i bianconeri possano arrivare tra le prime 4 anche se fossero confermati i 15 punti di penalizzazione”. Queste le parole dell’ex centrocampista dellaMiralemin un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ sul momento della squadra di Max Allegri. Il bosniaco spende belle parole per Nicolò. “A 17 anni si allenava spesso con noi -ricorda il 32enne -. Era un giovane, mai banale con la palla. Ho sempre ammirato Nicolò e non mi sorprende quello che sta facendo quest’anno. Deve continuare a lavorare così e restare umile. Allegri e il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SHARJAH - Pjanic: 'Conte è un grande allenatore, lo vedrei bene in tutte le big italiane, ma non alla Juventus' https:/… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SHARJAH - Pjanic: 'Conte è un grande allenatore, lo vedrei bene in tutte le big italiane, ma non alla Juventus' https:/… - juve_magazine : SHARJAH - Pjanic: 'Conte è un grande allenatore, lo vedrei bene in tutte le big italiane, ma non alla Juventus' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SHARJAH - Pjanic: 'Conte è un grande allenatore, lo vedrei bene in tutte le big italiane, ma non alla Juventus' https:/… - napolimagazine : SHARJAH - Pjanic: 'Conte è un grande allenatore, lo vedrei bene in tutte le big italiane, ma non alla Juventus' -