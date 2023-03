Juventus, gli ex vertici nei guai per la condanna della Figc. Fifa: ‘Sanzioni hanno effetto globale’ (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’inibizione inflitta dalla Corte federale d’appello agli ex vertici della Juventus ha effetto globale. Il più esposto è il direttore sportivo del Tottenham, Fabio Paratici, sostanzialmente nei guai dopo la decisione della Fifa di dare “effetto globale” alla squalifica dell’ex ds bianconero nell’ambito dell’inchiesta sportiva per le plusvalenze. Qualora la Corte di garanzia del Coni ad aprile non ribalti la sentenza, quindi, il dirigente sarà sostanzialmente ‘bannato’ fino a buona parte del 2025. Con una inviata a Sky Sport News la Fifa “conferma che, a seguito di una richiesta della Federcalcio italiana (Figc), il presidente della commissione disciplinare della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’inibizione inflitta dalla Corte federale d’appello agli exhaglobale. Il più esposto è il direttore sportivo del Tottenham, Fabio Paratici, sostanzialmente neidopo la decisionedi dare “globale” alla squalifica dell’ex ds bianconero nell’ambito dell’inchiesta sportiva per le plusvalenze. Qualora la Corte di garanzia del Coni ad aprile non ribalti la sentenza, quindi, il dirigente sarà sostanzialmente ‘bannato’ fino a buona parte del 2025. Con una inviata a Sky Sport News la“conferma che, a seguito di una richiestaFedercalcio italiana (), il presidentecommissione disciplinare...

