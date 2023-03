Juventus-FIGC: i processi sportivi diventano tre (Di mercoledì 29 marzo 2023) Juventus tre processi – Domani è il giorno chiave. Tutto quello che si troverà dentro il fascicolo “manovre stipendi e manovra agenti” si trasformerà in un avviso di conclusione delle indagini firmato dal procuratore Chinè per la Juventus. Per i bianconeri non sembra esserci un’altra via chiave se non quella di tornare a difendersi ancora L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 29 marzo 2023)tre– Domani è il giorno chiave. Tutto quello che si troverà dentro il fascicolo “manovre stipendi e manovra agenti” si trasformerà in un avviso di conclusione delle indagini firmato dal procuratore Chinè per la. Per i bianconeri non sembra esserci un’altra via chiave se non quella di tornare a difendersi ancora L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : @AFGiudice @FIGC @creditosportivo @MarcoBellinazzo @sole24ore Alessandro, ti informo che il 27 novembre, 24 ore pri… - ZZiliani : … la #Juventus dà conto dei parametri fissati da #UEFA e #FIGC per accedere alle loro competizioni e testualmente s… - ZZiliani : Sono un giornalista, scrivo da quando avevo 23 anni e per rispetto al lavoro che svolgo informo e considero. Da qua… - xfrancesco60pf : #CONSIGLIODISTATO #FIGC #JUVENTUS Il #Tar ha discusso, deciso e redatto la sentenza in pochi giorni. D'altronde la… - rossanafra : RT @Zio_Frank_1_Jj: Pare che la Figc stia querelando l’esiliato portoghese per aver scritto Fjgc; Idem l’Aia per lo stesso identico gioco… -