Juventus femminile | Scanavino | “Il nostro progetto può trainare l’intero movimento”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) “Quello delleWomen è unsu cui crediamo e investiamo molto, unvincente che puòdel calcioitaliano”. A ribadirlo è l’amministratore delegato e direttore generale dellaMaurizio, alloMuseum, in occasione della cerimonia di consegna delle magliette per le 100 presenze in bianconero delle giocatrici Sofie Junge Pedersen e Cecilia Salvai. “Siamo orgogliosi di aggiungere le maglie di Salvai e di Pedersen, calciatrici che hanno lasciato il segno con la loro classe, la loro professionalità e, appunto, le loro presenze”, ha detto. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Tutto il patrimonio della #Juventus: ? 1ª Squadra Juventus ? Juventus Next Gen ? Juventus U19 ? Juventus Women ?… - sportface2016 : #InterJuventus, ancora polemiche! Nel campionato femminile #Sembrant segna ma è fallo di mano. L'arbitro convalida… - JuventusFCWomen : ?? Femminile Youth team result: U17 | Genoa 1-7 Juventus (Fase interregionale) U15 | Juventus 12-0 Sassari Torres (… - sportface2016 : #JuventusWomen | #Scanavino: “Il nostro progetto può trainare l’intero movimento” - AlbOr_EsSence : RT @juventusfans: Tutto il patrimonio della #Juventus: ? 1ª Squadra Juventus ? Juventus Next Gen ? Juventus U19 ? Juventus Women ? Setto… -

...00 Cremonese - Atalanta 18:00 Inter - Fiorentina 20:45- Verona CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:...00 Eagles Cividale - Urania 19:45 Nardò basketball - Trapani VOLLEY - SERIE A117:00 ...... laha avuto una supremazia totale e vinceva le partite facilmente. Quest'anno sta facendo ... Quanto è presente la società all'interno del progetto e qual è la visione sul calcio'La ...L'incontro del pomeriggio sarà diretto da una terna arbitrale tutta ale commentato da ... ex giocatore die Nazionale. La Digital Cup per Save The Children Italia Le Nazionali ...

Poule Scudetto femminile, Milan e Fiorentina non vanno oltre il 3-3 Juventus News 24

"Quello delle Juventus Women e' un progetto su cui crediamo e investiamo molto, un progetto vincente che puo' trainare l'intero movimento del calcio femminile italiano". Lo ha detto l'amministratore ...Giornata speciale per le Juventus Women e in particolare per Sofie Junge Pedersen ... il secondo nel dicembre 2021 in Coppa Italia Femminile in casa della Pink Sport Time Bari. Entrambi gli infortuni ...