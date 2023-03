Juve | sms a sorpresa dal Chelsea

(Di mercoledì 29 marzo 2023) 3 Denis Zakaria sembrava destinato a tornare allaal termine della stagione per via dello scarso utilizzo al. Ma secondo Gazzetta.it, nelle ultime ore i blues avrebbero fatto capire le intenzioni di chiedere uno sconto rispetto ai 28 milioni ( più 4 di bonus) previsti per il riscatto.

3 Denis Zakaria sembrava destinato a tornare allaal termine della stagione per via dello scarso utilizzo al Chelsea. Ma secondo Gazzetta.it, nelle ultime ore i blues avrebbero fatto capire le intenzioni di chiedere uno sconto rispetto ai 28 ...... poi tutte le emozioni vissute nel veder giocare le squadri più forti come, Inter e Milan nel ... Ma non smetto di dare sostegno, magari con qualcheo delle telefonate'. Il goleador Pietro ...Ha tifato, ovviamente, e non ha condiviso le lamentele degli interisti per l'episodio del mani di Rabiot in occasione del gol decisivo di Kostic. Claudio Marchisio manda unall'Inter e a ...

