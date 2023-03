Juve | Perin | «Penalizzazione? Questa situazione ci ha uniti molto e lo abbiamo dimostrato con i fatti»

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Mattia, portiere dellantus, ha parlato della stagione bianconera dal palco del Torneo “Amici dei Bambini” Mattia, portiere dellantus, ha parlato della stagione bianconera dal palco del Torneo “Amici dei Bambini”. SALTO MENTALE POST -15 – «ci hae locon i. Ricordo il giorno della sentenza, ci siamo parlati e il giorno dopo ci siamo visti nello spogliatoio. Ci siamo detti quello che avremmo dovuto fare per affrontare il momento. Alle paroledato vita, locon gli atteggiamenti e con il modo di allenarci. Questo momento di crisi, invece che ...

CLASSIFICA – Perin ha poi continuato: "La classifica l'abbiamo sempre guardata con quello che abbiamo fatto sul campo. Questa sentenza c'è e non possiamo fare finta che non ci sia. Come punti siamo secondi".

Mattia Perin torna a parlare della penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze. Il secondo portiere della Juventus, dal palco della presentazione del 18° Torneo Amici dei Bambini ha detto: "Questa situazione ci ha unito molto. Ci siamo parlati su Whatsapp il giorno della sentenza".