Juve | allarme rientrato per Kostic | nessuna lesione | contro il Verona ci sarà

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Filipnon ha subito lesioni ed è a disposizione per la garail, dopo che stamattina ha lavorato in gruppo. Il centrocampista, che nei giorni scorsi era con la sua nazionale, aveva ...

Filip Kostic non ha subito lesioni ed è a disposizione per la gara contro il Verona, dopo che stamattina ha lavorato in gruppo. Il centrocampista, che nei giorni scorsi era con la sua nazionale, aveva ...KOSTIC -rientrato, quindi, per Filip Kostic che aveva lasciato il ritiro della Serbia poco prima della sfida poi vinta contro il Montenegro con doppietta del connazionale Vlahovic. L'esterno ...Gli impegni in rapida successione con le Nazionali potrebbero mescolare in maniera importante le carte in tavola. Infortunio in nazionale. Dopo la pausa per le Nazionali, la Juventus sarà attesa da un ...

Juventus, allarme rientrato per Kostic: nessuna lesione, col Verona ci sarà - Sportmediaset Sport Mediaset

