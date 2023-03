Judo, Grand Slam Antalya 2023: otto gli azzurri convocati (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo Tbilisi il Judo si sposta ad Antalya, dove nel fine settimana andrà in scena il quinto Grand Slam della stagione. otto gli atleti italiani convocati per l’ultimo appuntamento prima dei Mondiali di maggio in programma a Doha. Si tratta di Angelo Pantano, Elios Manzi, Fabio Basile, Manuel Lombardo, Giovanni Esposito, Antonio Esposito, Nicholas Mungai e Gennaro Pirelli. Questi si fermeranno in Turchia anche nelle settimane successiva per un training camp pre-Mondiale, al quale si unirà poi anche la squadra femminile. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo Tbilisi ilsi sposta ad, dove nel fine settimana andrà in scena il quintodella stagione.gli atleti italianiper l’ultimo appuntamento prima dei Mondiali di maggio in programma a Doha. Si tratta di Angelo Pantano, Elios Manzi, Fabio Basile, Manuel Lombardo, Giovanni Esposito, Antonio Esposito, Nicholas Mungai e Gennaro Pirelli. Questi si fermeranno in Turchia anche nelle settimane successiva per un training camp pre-Mondiale, al quale si unirà poi anche la squadra femminile. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FijlkamOfficial : Da venerdì sotto con un altro Grand Slam… Azzurri pronti per Antalya - JudoTalk : RT @euronewsit: #Judo, #Tbilisi #GrandSlam: tre ori alla #Georgia, argento per #AliceBellandi @judo @IJF @AliceBellandi @Georgia https://t.… - OA_Sport : #Judo, Grand Slam di Tbilisi positivo per l’Italia. Settore femminile azzurro in continua crescita - - ForniAngelo1 : RT @ItaliaTeam_it: BELLA TOSTA!!!???? Il quarto Grand Slam stagionale del World Judo Tour si chiude nel segno di Alice Bellandi. L’azzurra è… - StefyCostaApei : RT @Coninews: Infinita Bellandi!??? Alice conquista il secondo posto nei -78 kg a Tbilisi, sede del quarto Grand Slam stagionale del World… -