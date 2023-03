Judo | Grand Slam Antalya 2023 | i convocati dell’Italia Spazio a Basile | Lombardo ed Esposito

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Quintoper ilinternazionale, ultimo appuntamento a precedere i Mondiali di Doha in programma a maggio. Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile trasferta in Turchia per la competizione in quel di. L’Italia schiera una folta pattuglia di atleti, questi i: Angelo Pantano, Elios Manzi, Fabio, Manuel, Giovanni, Antonio, Nicholas Mungai e Gennaro Pirelli. Oltre a loro, presenti con la delegazione tricolore anche Simone Aversa, Tiziano Falcone, Giulia Caggiano e Linda Politi. Questo il programma delle gare: Venerdì 31 marzo F: -57 kg (con Caggiano) M: -60 kg (con Aversa e Pantano) e -66 kg (con Manzi e) Sabato 1° aprile M: -73 (con G. ...

Dopo Tbilisi il judo si sposta ad Antalya, dove nel fine settimana andrà in scena il quinto Grand Slam della stagione. Otto gli atleti italiani convocati per l'ultimo appuntamento prima dei Mondiali di maggio. Grand Slam a Tbilisi, terza ed ultima giornata in terra georgiana contrassegnata dall'assegnazione degli ultimi cinque ori. Uno di questi sfugge per poco alla nostra judoka Alice Bellandi. E' arrivato il quarto podio per l'Italia a Tbilisi, Georgia, dove si sta disputando il quarto Grand Slam stagionale di judo. Secondo posto per Alice Bellandi nella categoria -78 kg femminili. Per la numero uno del ranking mondiale è sfumato sul più bello il quinto successo consecutivo.

