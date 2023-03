Jomi Salerno | trasferta a Mestrino Dalla Costa | “Dobbiamo stringere i denti”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono tornate ad allenarsi le atlete dellain vista del prossimo impegno di campionato. Alla Palestra Palumbo la settimana di lavoro prosegue intensamente con l’obiettivo di recuperare al più presto le energie spese nel match che lo scorso sabato ha visto le salernitane vittoriose sul Pontinia. Un successo che è valso due punti pesantissimi, con la classifica che vede la(ancora) prima, ora con 5 punti di vantaggio sul Pontinia secondo. Altrettanto pesanti sono i punti in palio in occasione del match del prossimo sabatotra. Per le atlete allenate da coach Francesco Ancona, infatti, un successo vorrebbe dire archiviare con due turni di anticipo la pratica regular season e andare alla pausa di campionato con la certezza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Golfonetwork : La Jomi Salerno batte Pontinia nel big match della Palumbo - ottopagine : Jomi Salerno, Ancona: 'Gara affrontata nel migliore dei modi' #Salerno - ottopagine : Pallamano, A1: la Jomi Salerno doma anche il Pontinia #Salerno - NunzioMarrazzo : PALLAMANO. JOMI SALERNO SEMPRE PIÙ CAPOLISTA, ANCHE PONTINIA CEDE IL PASSO ????? #Pallamano ??… - ottopagine : Jomi Salerno, c’è attesa per il big match casalingo con Pontinia #Salerno -

. La vittoria col Pontinia ha aiutato laa blindare il vantaggio in classifica. Le salernitane sono le favorite per lo scudetto e partita dopo partita la convinzione aumenta sempre di più. Soddisfatto dopo il big match il .... È una prestazione quasi perfetta quella che consegna allal'importante vittoria sul Pontinia nel big match dell'8giornata di campionato. Le atlete di coach Ancona conducono con lucidità e grande attenzione una gara delicata ma sempre sotto .... Settimana cruciale di lavoro per lache, dopo aver conquistato il sedicesimo successo dall'inizio del campionato lo scorso sabato sull'ostico campo del Cellini Padova, è attesa ora da una prova ancora una volta fondamentale.

Jomi Salerno, trasferta a Mestrino. Dalla Costa: "Dobbiamo stringere ... anteprima24.it

Hanno perso anche Casalgrande e Ferrara, quindi la quota salvezza resta sempre a 4 punti a tre giornate dalla fine.Jomi Salerno vince ed allunga in classifica generale al termine della diciassettesima giornata della regular season per quanto riguarda la Serie A. La compagine campana svetta per 29 a 25 durante lo s ...