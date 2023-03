Jerry Calà dopo l’infarto: “Ho temuto di morire, so che devo rallentare” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lo spavento è stato fortissimo, ma la velocità con cui è stato soccorso e operato hanno permesso a Jerry Calà di guardare a quello che è accaduto negli ultimi giorni come a un pericolo scampato. L’attore, infatti, ha avuto un infarto ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, ma a distanza di una settimana ha potuto fare ritorno nella sua casa di Verona e si sente finalmente meglio. Tutto si è svolto a Napoli, dove si trovava per girare il suo nuovo film, Chi ha rapito Jerry Calà, dove ha avuto ha avuto un dolore improvviso, che ha capito fosse importante non sottovalutare: “Ero da solo in hotel, avevo cenato in camera e ho sentito un forte dolore al petto – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera – Ho pensato che era colpa del freddo che avevo preso in Molise, dove avevamo girato alcune ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lo spavento è stato fortissimo, ma la velocità con cui è stato soccorso e operato hanno permesso adi guardare a quello che è accaduto negli ultimi giorni come a un pericolo scampato. L’attore, infatti, ha avuto un infarto ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, ma a distanza di una settimana ha potuto fare ritorno nella sua casa di Verona e si sente finalmente meglio. Tutto si è svolto a Napoli, dove si trovava per girare il suo nuovo film, Chi ha rapito, dove ha avuto ha avuto un dolore improvviso, che ha capito fosse importante non sottovalutare: “Ero da solo in hotel, avevo cenato in camera e ho sentito un forte dolore al petto – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera – Ho pensato che era colpa del freddo che avevo preso in Molise, dove avevamo girato alcune ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #JerryCalà racconta il momento in cui è stato colpito da un infarto mentre era Napoli sul set del suo nuovo film. L… - Marilenapas : RT @fanpage: #JerryCalà racconta il momento in cui è stato colpito da un infarto mentre era Napoli sul set del suo nuovo film. L’attore ha… - claudio_june77 : @Simo_Celeste Guarda, il film lo adoro, ma lo sguardo è l'espressione di jerry calà alla fine non riesce a trasmett… - Ibrahimano_81 : @theMilanZone_ E il budget rimarrà 0 perché Jerry Calà è fortemente indebitato verso Singer - _Sim_Al_Bar : @Matador1337 @Yuro_23 A naso, con Jerry Calà, ci ha fatto qualche richiamino. -