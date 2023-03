Jerry Calà dopo l’infarto: “Ho temuto di morire, so che devo rallentare” (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'attore è stato colpito da malore mentre si trovava a Napoli per girare il suo ultimo film Chi ha rapito Jerry Calà: ora sta meglio, ma è pronto a prendersi una pausa dal lavoro. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'attore è stato colpito da malore mentre si trovava a Napoli per girare il suo ultimo film Chi ha rapito: ora sta meglio, ma è pronto a prendersi una pausa dal lavoro. L'articolo proviene da DireDonna.

Jerry Calà si sfoga dopo l'infarto: 'Ho avuto una gran paura di morire"

Non ha perso la sua ironia Jerry Calà, nonostante l'infarto che l'ha colpito nella notte tra il 17 e il 18 marzo. L'attore ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del settimanale Chi, raccontando del malore, delle sue riflessioni e dei suoi piani per il futuro.

Jerry Calà dopo l'infarto: 'Devo rallentare. Mia moglie e mio figlio Li amo'

Tanta paura e una consapevolezza nuova, il comico e attore a 71 anni ha capito di doversi prendere una pausa per stare, anche, con la famiglia.