Jason Priestley parla della morte di Luke Perry

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Amici sul set e lontano dai riflettori,racconta del legame con, prima che l’ictus, il 4 marzo del 2019, se lo portasse via improvvisamente: “Ricorda di passare il tempo con le persone che ami”, afferma la co-star di Beverly Hills 90210ndotragedia. Sono trascorsi quattro anni da quando l’attore statunitense, conosciuto per aver ricoperto i panni di Dylan McKay in Beverly Hills 90210, ha lasciato il fianco del collegache lo ricorda con un senso di amara dolcezza nel podcast Hey Dude… The 90s Called! gestito dai colleghi David Lascher e Christine Taylor. “Io eovviamente eravamo buoni amici mentre lavoravamo insieme durante lo show. Eravamo grandi amici anche fuori dal set”, ...