‘Jannacciami!’, Milano ricorda Enzo Jannacci in una serata evento (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una serata per celebrare Enzo Jannacci, a dieci anni dalla scomparsa del cantautore (il 3 giugno) nel giorno del suo compleanno: Paolo Jannacci porterà in scena – al Teatro Arcimboldi di Milano – Jannacciami! Un abbraccio di musica a Milano. Si tratta di uno spettacolo pieno di canzoni, di ospiti, di grandi musicisti, di amici, di imprevisti, di suoni, di risate e di teatro. «Uno spettacolo – racconta Paolo Jannacci – dedicato a mio padre, con le sue canzoni più richieste e quelle più nascoste. Una ripartenza, da dove ci eravamo lasciati 10 anni fa, verso un futuro sempre più Jannacciano, perché ho scoperto che io ho bisogno ancora di ascoltare le sue canzoni e cantarle, nel migliore dei modi, a chi desidera ... Leggi su funweek (Di mercoledì 29 marzo 2023) Unaper celebrare, a dieci anni dalla scomparsa del cantautore (il 3 giugno) nel giorno del suo compleanno: Paoloporterà in scena – al Teatro Arcimboldi diami! Un abbraccio di musica a. Si tratta di uno spettacolo pieno di canzoni, di ospiti, di grandi musicisti, di amici, di imprevisti, di suoni, di risate e di teatro. «Uno spettacolo – racconta Paolo– dedicato a mio padre, con le sue canzoni più richieste e quelle più nascoste. Una ripartenza, da dove ci eravamo lasciati 10 anni fa, verso un futuro sempre piùano, perché ho scoperto che io ho bisogno ancora di ascoltare le sue canzoni e cantarle, nel migliore dei modi, a chi desidera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Paolo Jannacci al Teatro Arcimboldi ricorda il padre Enzo con 'Jannacciami! Un abbraccio di ,musica a Milano - Piergiulio58 : v A giugno Paolo Jannacci porta in scena un omaggio al padre Enzo. A teatro 'Jannacciami! Un abbraccio di musica a… - _PuntoZip_ : PAOLO JANNACCI presenta 'JANNACCIAMI! Un abbraccio di musica a Milano' - Un omaggio ad ENZO JANNACCI - MIRTILLAway : RT @_GabbaFamily: Il 3 giugno al Teatro Arcimboldi di Milano ci sarà anche Francesco per ricordare Enzo Jannacci. - _GabbaFamily : Il 3 giugno al Teatro Arcimboldi di Milano ci sarà anche Francesco per ricordare Enzo Jannacci. -

Enzo Jannacci, dieci anni senza il cantautore con Milano nel cuore Fotogallery - Enzo Jannacci, artista con Milano nel cuore GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Agli iHeartRadio Music Awards è un tripudio di nude ... mentre il 3 giugno andrà in scena 'Jannacciami!', in ... a Milano lo show per Enzo Jannacci con tanti amici Paolo Jannacci porta a Milano Jannacciami, lo show per papà Enzo con tanti amici, da Ornella Vanoni a Elio e Carlo Verdone. Dieci anni fa ci lasciava un mito della musica, del cabaret e dello spettacolo italiano: il grande ... "Mio papà Enzo non se n'è mai andato. Con musica e cabaret analizzava la vita" "Il 3 giugno agli Arcimboldi di Milano. Lo spettacolo si chiama Jannacciami e ci saranno un sacco di ospiti musicali e cabarettisti: tra gli altri ELio, J - Ax, Ale & Franz, Paolo Rossi". Fotogallery - Enzo Jannacci, artista connel cuore GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Agli iHeartRadio Music Awards è un tripudio di nude ... mentre il 3 giugno andrà in scena '!', in ...Paolo Jannacci porta a, lo show per papà Enzo con tanti amici, da Ornella Vanoni a Elio e Carlo Verdone. Dieci anni fa ci lasciava un mito della musica, del cabaret e dello spettacolo italiano: il grande ..."Il 3 giugno agli Arcimboldi di. Lo spettacolo si chiamae ci saranno un sacco di ospiti musicali e cabarettisti: tra gli altri ELio, J - Ax, Ale & Franz, Paolo Rossi". "Mio papà Enzo non se n'è mai andato. Con musica e cabaret ... ilGiornale.it