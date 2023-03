Italia Under 19 qualificata agli Europei: chi sono gli azzurri da tenere d’occhio? (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’Italia U19 di Alberto Bollini, nella giornata di ieri martedì 28 marzo, ha raggiunto un importante obiettivo che farà felici tutti i supporters della Nazionale. Non a caso presso lo Stadion Obervieland di Brema, gli azzurrini dopo aver pareggiato per 2-2 contro il Belgio, hanno definitivamente terminato la fase Elite, e si sono dunque qualificati per l’Europeo maltese che si disputerà tra il 3 e il 16 luglio di quest’estate. Un traguardo che fa di certo sorridere e sicuramente ben sperare per la generazione futura. In un periodo di magra, in cui il c.t. della Nazionale maggiore Roberto Mancini ha fatto tanta fatica a trovare Italiani in grado di giocare competizioni di livello, guardare tra le file dei giovani conforta. Quello dei ragazzi di Bollini è sato un percorso fatto praticamente solo di alti: vittoria per 2-3 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’U19 di Alberto Bollini, nella giornata di ieri martedì 28 marzo, ha raggiunto un importante obiettivo che farà felici tutti i supporters della Nazionale. Non a caso presso lo Stadion Obervieland di Brema, glini dopo aver pareggiato per 2-2 contro il Belgio, hanno definitivamente terminato la fase Elite, e sidunque qualificati per l’Europeo maltese che si disputerà tra il 3 e il 16 luglio di quest’estate. Un traguardo che fa di certo sorridere e sicuramente ben sperare per la generazione futura. In un periodo di magra, in cui il c.t. della Nazionale maggiore Roberto Mancini ha fatto tanta fatica a trovareni in grado di giocare competizioni di livello, guardare tra le file dei giovani conforta. Quello dei ragazzi di Bollini è sato un percorso fatto praticamente solo di alti: vittoria per 2-3 ...

