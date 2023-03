Italia Femminile, le convocate per l’amichevole con la Colombia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Milena Bertolini, commissario tecnico dell’Italia Femminile, ha diramato le trenta convocate per l’amichevole contro la Colombia Milena Bertolini, commissario tecnico dell’Italia Femminile, ha diramato le trenta convocate per l’amichevole contro la Colombia. Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus);Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Cernoia (Juventus), ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Milena Bertolini, commissario tecnico dell’, ha diramato le trentapercontro laMilena Bertolini, commissario tecnico dell’, ha diramato le trentapercontro la. Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus);Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Cernoia (Juventus), ...

