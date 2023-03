Israele: Netanyahu rifiuta appello Biden su riforma giustizia, non andrà in Usa (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tel Aviv, 29 mar. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rifiutato di accogliere l'appello del presidente americano Joe Biden a ritirare la sua contestata riforma della giustizia. ''Israele è un Paese indipendente e non cederà alle pressioni esterne'', ha detto Netanyahu a Biden, che si è detto ''molto preoccupato. Non possono continuare in questo modo''. Il primo risultato immediato di questo cambio nei rapporti tra i due leader è che Netanyahu ''no, non a breve termine'' andrà alla Casa Bianca, come ha sottolineato Biden. "Si spera che il primo ministro agisca in modo da cercare di elaborare un vero compromesso, ma resta da vedere", ha affermato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tel Aviv, 29 mar. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjaminhato di accogliere l'del presidente americano Joea ritirare la sua contestatadella. ''è un Paese indipendente e non cederà alle pressioni esterne'', ha detto, che si è detto ''molto preoccupato. Non possono continuare in questo modo''. Il primo risultato immediato di questo cambio nei rapporti tra i due leader è che''no, non a breve termine''alla Casa Bianca, come ha sottolineato. "Si spera che il primo ministro agisca in modo da cercare di elaborare un vero compromesso, ma resta da vedere", ha affermato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il popolo è lucido e blocca il decisore. Israele, opinione pubblica in piazza, schiforma #Netanyahu rinviata. Legg… - LiaQuartapelle : In Israele centinaia di migliaia di persone sono mobilitate contro una riforma che mette i giudici sotto controllo… - LaVeritaWeb : Davanti agli scontri che hanno incendiato Israele e alla sfilata di 600.000 persone, il premier cede: «Evitiamo la… - aleanto72 : RT @VinzDeCarlo1: ???? I manifestanti in Israele stanno attaccando la casa di Netanyahu. L’esercito si rifiuta di schierarsi. governo a ris… - mrighetti1967 : RT @atlanticomag: Israele, l’unica minaccia alla democrazia è il tentativo di sovvertire il voto Non perdonano a Netanyahu di essere risor… -