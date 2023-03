Israele, chi sono i ‘pasdaran’ di Netanyahu pronti a colpire opposizioni e palestinesi: con la Guardia Nazionale cresce il rischio di guerra civile (Di mercoledì 29 marzo 2023) Poco prima di rivolgersi alla nazione annunciando di essere disposto a congelare le leggi sulla revisione legale fino alla sessione estiva della Knesset per amore del “dialogo”, il premier Benjamin Netanyahu ha firmato un impegno a istituire una Guardia Nazionale che sarà subordinata al ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben- Gvir. Ben-Gvir, un discepolo del rabbino razzista Meir Kahane, è un criminale aggressivo, estremista e più volte condannato. Formare una milizia che sarà subordinata a lui invece che alla polizia è una mossa che rischia di mettere in pericolo gli israeliani che non hanno commesso alcun crimine. “Un leader politico che non è interessato a una guerra civile – ha scritto il quotidiano Haaretz – non crea e finanzia una forza di polizia privata armata per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Poco prima di rivolgersi alla nazione annunciando di essere disposto a congelare le leggi sulla revisione legale fino alla sessione estiva della Knesset per amore del “dialogo”, il premier Benjaminha firmato un impegno a istituire unache sarà subordinata al ministro della SicurezzaItamar Ben- Gvir. Ben-Gvir, un discepolo del rabbino razzista Meir Kahane, è un criminale aggressivo, estremista e più volte condannato. Formare una milizia che sarà subordinata a lui invece che alla polizia è una mossa che rischia di mettere in pericolo gli israeliani che non hanno commesso alcun crimine. “Un leader politico che non è interessato a una– ha scritto il quotidiano Haaretz – non crea e finanzia una forza di polizia privata armata per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Si può essere d'accordo o no con i giudici francesi, con chi manifesta contro l'aumento dell'età pensionabile in Fr… - AntonellaNapoli : In queste ore di rivolte in #Israele stride ancor di più l’adagio internazionale di chi sostiene che israeliani e… - pierofassino : Da #Israele viene una straordinaria dimostrazione di come si difende la democrazia da chi la vorrebbe ridurre a un… - GianniRosini : Israele, chi sono i ‘pasdaran’ di Netanyahu pronti a colpire opposizioni e palestinesi: con la Guardia Nazionale cr… - SaverioQuatran3 : RT @BibbiaCattolica: Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Ques… -

Fase finale EURO U19 femminile 2023: Belgio ... Tubize RBFA Academy Stadium, Tubize Den Dreef Stadium, Leuven Van Roy Stadium, Denderleeuw Chi ha ... Spagna (Svizzera) 2017: Spagna (Irlanda del Nord) 2016: Francia (Slovacchia) 2015: Svezia (Israele) ... Crisi giustizia rilancia la leadership di Gantz. E affossa Netanyahu Alla domanda, posta da Kan, su chi dovrebbe guidare oggi il Paese fra Netanyahu e Lapid, il premier ...politica in una crisi di ben più ampia portata che coinvolge anche la sicurezza stessa di Israele. ... Israele, cioè Come se domani da noi governo annullasse sentenze Corte Costituzionale ... la democrazia è quel sistema di garanzie e libertà interconnesse in modo che chi vince le elezioni non sia onnipotente e sciolto da ogni vincolo. In Israele sono al governo partiti i cui programmi e ... ... Tubize RBFA Academy Stadium, Tubize Den Dreef Stadium, Leuven Van Roy Stadium, Denderleeuwha ... Spagna (Svizzera) 2017: Spagna (Irlanda del Nord) 2016: Francia (Slovacchia) 2015: Svezia () ...Alla domanda, posta da Kan, sudovrebbe guidare oggi il Paese fra Netanyahu e Lapid, il premier ...politica in una crisi di ben più ampia portata che coinvolge anche la sicurezza stessa di. ...... la democrazia è quel sistema di garanzie e libertà interconnesse in modo chevince le elezioni non sia onnipotente e sciolto da ogni vincolo. Insono al governo partiti i cui programmi e ... Israele, congelata la riforma giudiziaria della discordia Il Bo Live - Università di Padova Iran-Arabia Saudita: in Medio Oriente un altro accordo senza pace quello tra Israele e Marocco, che ha direttamente contribuito al risveglio del conflitto attorno al Sahara Occidentale e all’escalation delle tensioni nel Nord Africa. Chi studia la diplomazia e i ... Crisi giustizia rilancia la leadership di Gantz. E affossa Netanyahu Alla domanda, posta da Kan, su chi dovrebbe guidare oggi il Paese fra Netanyahu e Lapid ... una crisi di ben più ampia portata che coinvolge anche la sicurezza stessa di Israele. Lo scontro sulla ... quello tra Israele e Marocco, che ha direttamente contribuito al risveglio del conflitto attorno al Sahara Occidentale e all’escalation delle tensioni nel Nord Africa. Chi studia la diplomazia e i ...Alla domanda, posta da Kan, su chi dovrebbe guidare oggi il Paese fra Netanyahu e Lapid ... una crisi di ben più ampia portata che coinvolge anche la sicurezza stessa di Israele. Lo scontro sulla ...