Isola dei Famosi 2023 concorrenti ufficiali, opinionisti, chi partecipa alla nuova edizione (Di mercoledì 29 marzo 2023) Isola dei Famosi 2023 concorrenti ufficiali Lunedì 17 aprile comincia la nuova edizione e nelle ultime ore è stato rivelato il cast dei concorrenti ufficiali de L'Isola dei Famosi 2023. Il tempo di godersi la finale del Grande Fratello e poi il pubblico italiano andrà a fare un tuffo "virtuale" in Honduras per seguire le avventure dei naufraghi nel reality più coraggioso della televisione italiana. Padrona di casa Ilary Blasi, reduce dal divorzio con Francesco Totti, confermata alla conduzione della diciassettesima stagione. Novità anche per gli opinionisti e l'inviato. Ecco chi partecipa alla ...

