Isola | arrestato 21enne per tentato duplice omicidio | aveva accoltellato il padre e un amico

(Di mercoledì 29 marzo 2023). Un giovane italiano di 21 anni, residente nell’bergamasca, è statonel tardo pomeriggio di martedì (28 marzo) dai Carabinieri della compagnia di Treviglio per il reato di. L’attività investigativa è scaturita dal ferimento avvenuto il 27 dicembre scorso, con l’uso probabile di un coltello da cucina, del56enne convivente dell’indagato e, qualche ora più tardi, di un23enne. Il fatto si è verificato all’interno dell’abitazione dell’: ilè stato colpito in modo grave al fianco sinistro, l’in maniera meno seria al volto, arti e tronco superiore. Dopo il ferimento, le vittime si sono recate al policlinico di Ponte San Pietro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AraberaraTwit : - GiovanniBussett : RT @GiovanniBussett: Furti a Isola Vicentina, arrestato a San Donà dai carabinieri un uomo di 33 anni. ?@TgrRai? ?@RaiNews? ?@Raiofficialne… - drGraziArcazzo : RT @GiovanniBussett: Furti a Isola Vicentina, arrestato a San Donà dai carabinieri un uomo di 33 anni. ?@TgrRai? ?@RaiNews? ?@Raiofficialne… - GiovanniBussett : Furti a Isola Vicentina, arrestato a San Donà dai carabinieri un uomo di 33 anni. ?@TgrRai? ?@RaiNews? ?… - flaviotiravento : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Algerino sbarca nell'Isola e viene arrestato -

Il 25 luglio 1943 Mussolini viene, cade il regime fascista. Tutto precipita. L'8 agosto ...aerosiluranti di Carlo Emanuele Buscaglia (in piedi al centro) nella base di Gadurrà sull'di ...Peccato che non si sia pensato di coinvolgere altre diocesi dell', come Piazza Armerina, che ... non solo annovera un catechistaper violenza sessuale aggravata, al momento sotto ...È tornato in Italia nonostante sulla sua testa pendesse una condanna per detenzione e spaccio di droga. Un cittadino algerino di 47 anni è statodalla squadra mobile di Cagliari perché deve scontare 2 anni, 9 mesi e 27 giorni. L'uomo era sbarcato nei giorni scorsi nelle coste del Sud Sardegna insieme ad altri 14 migranti approdati a ...

Migrante arrestato appena sbarcato nell'Isola: doveva scontare una ... SardiniaPost

Il fatto di sangue si è verificato all’interno dell’abitazione dell’arrestato che avrebbe attinto le vittime ferendole rispettivamente, in modo grave al fianco sinistra, e in maniera meno seria al ...Un giovane italiano di 21 anni, residente in un comune dell’Isola Bergamasca, è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri (28 marzo) dai carabinieri della compagnia di Treviglio con l'accusa di ...