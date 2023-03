Intervista esclusiva a Nek | tra successi televisivi e tour musicali

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Nek torna da conduttore su Rai 2 in prima serata col programma Dalla strada al palco, dopo il grande successo dello scorso anno. E stavolta in primavera e non in estate, per qualche serata in più. Nel frattempo, come cantante, continua ilcongiunto in tante città d’Italia con Francesco Renga. Ecco la nostra! Nek, qual è il tuo bilancio personale? “Ottimo, vivo una promozione. Siamo in onda in primavera, con qualche puntata in più e poi da Napoli, dallo splendido Auditorium.” Come sei stato accolto a Napoli? “Benissimo, gli studi Rai qui sono fantastici, c’è gente meravigliosa, una squadra di immensi professionisti. Tutto alla grande insomma.” Come ti sei approcciato a questa seconda edizione? “Sono sempre molto critico, il peggior critico di me stesso, Sono molto concentrato quanto felice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Accusa seria e importante: Giuseppe Barbaro, cardiologo: 'Anti-infiammatori negati apposta per imporre vaccino Cov… - vogue_italia : «Posso solo sperare di essere felice e continuare il mio viaggio per diventare la versione migliore di me stessa».… - nick__67 : RT @HerrGlanz: Silenzio! Parla Azov. Parte 1 Intervista ai prigionieri del battaglione Azov. Esclusiva per l'Italia. - mirtilacontenta : RT @HerrGlanz: Silenzio! Parla Azov. Parte 1 Intervista ai prigionieri del battaglione Azov. Esclusiva per l'Italia. - RobNoUE : RT @byoblu: Il celebre compositore russo Vladimir Martynov, autore di uno dei brani più iconici della colonna sonora de 'La Grande Bellezza… -

29 mar 07:24 Zelensky invita Xi Jinping: pronto a parlare con lui Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'rilasciata ad Associated Press a bordo di un treno che lo ...Il nuovo numero de l'Eco de l'Alto Molise - Vastese, a breve in edicola, apre con unaad Andrea Greco , leader del MoVimento 5 Stelle e capogruppo in Consiglio regionale. Nelle ...Jacopo Berrettini ha voluto difendere Matteo in un'rilasciata a OA Sport . ' Credo che abbia risposto lui con un'molto recente e non c'è tanto da dire o da aggiungere ...

Gianfranco Terrin: “Infondiamo sorrisi” – Intervista esclusiva The Wom

Intervista esclusiva ad Associated Press del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una squadra di giornalisti di Ap ha trascorso due giorni in treno con Zelensky mentre il leader di Kiev ha visitato ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista esclusiva rilasciata ad Associated Press a bordo di un treno che lo trasportava da Sumy a Kiev, ha invitato il presidente della Cina, Xi ...