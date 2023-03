Interventi polmonari mini invasivi con un dispositivo 3D | nuovi strumenti al San Gerardo

Il centro si occupa, inoltre, di eseguiredi broncoscopia rigida con trattamenti laser ... anche le più innovative tecnologie della diagnostica oncologica per le lesioni...Con tale metodica, inoltre, potranno essere trattati tumori come quellie ad alta ... L'acquisizione dell'acceleratore lineare rientra fra i 39complessivi previsti per l'ASP di ...... riconosciuto come fattore esterno tra i maggiori responsabili delle patologiedei ... compresi sempliciche possono aiutare a mitigare questo rischio. Molti esperti, sostengono gli ...

Interventi polmonari mini invasivi con strumenti 3D Il Notiziario

San Gerardo, l’ampliamento delle possibilità di intervento chirurgico Già da anni al San Gerardo gli interventi di resezione polmonare mininvasiva vengono eseguiti con tecnica endoscopica monoportale, ...Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...