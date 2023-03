Inter, tornano Gosens e Bastoni. Si attende un annuncio ? Sky (Di mercoledì 29 marzo 2023) Buone notizie per l’Inter sia sul fronte infortunati che su quello rinnovi. Come riportato da Andrea Paventi a Sky Sport i nerazzurri recuperano Gosens e Bastoni in vista della Fiorentina. Inoltre in mattinata c’è stato un primo incontro la società e gli agenti di un calciatore per avviare la trattiva di rinnovo. IMPORTANTI NOVITÀ ? L’Inter si appresta a tornare a giocare in campionato contro la Fiorentina. Con i viola l’obiettivo è tornare a vincere e per farlo la squadra milanese potrà fare affidamento su due recuperi importanti. La pausa delle nazionali ha infatti permesso ai nerazzurri di poter affrettare i tempi per i recuperi di Bastoni e Gosens che sabato a San Siro saranno nuovamente a disposizione di Inzaghi. La giornata ha però portato altre importanti novità in casa ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) Buone notizie per l’sia sul fronte infortunati che su quello rinnovi. Come riportato da Andrea Paventi a Sky Sport i nerazzurri recuperanoin vista della Fiorentina. Inoltre in mattinata c’è stato un primo incontro la società e gli agenti di un calciatore per avviare la trattiva di rinnovo. IMPORTANTI NOVITÀ ? L’si appresta a tornare a giocare in campionato contro la Fiorentina. Con i viola l’obiettivo è tornare a vincere e per farlo la squadra milanese potrà fare affidamento su due recuperi importanti. La pausa delle nazionali ha infatti permesso ai nerazzurri di poter affrettare i tempi per i recuperi diche sabato a San Siro saranno nuovamente a disposizione di Inzaghi. La giornata ha però portato altre importanti novità in casa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter, tornano Gosens e Bastoni. Si attende un annuncio - Sky - - Rata30S : I giocatori dell'Inter da bravi professionisti al primo dolorino si fermano e tornano a casa per non compromettere… - infoitsport : Verso Inter Fiorentina, sorride Inzaghi: tornano due giocatori - pap1pap : @marifcinter @tened22 per essere più chiari. Se Inter e Milan al momento incassano 100, il nuovo 'stadio' dovrà far… - tuttointer24 : Champions League, i precedenti delle italiane ai quarti: tornano Milan e Inter, prima volta per il Napoli ????… -