Inter | si ferma Calhanoglu

(Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Brutte notizie per Inzaghi ed i fantallenatori. Hakansi èto ieri sera durante la partita Turchia-Croazia. Un problema muscolare per il centrocampista dell’, accasciatosi a terra prima della sostituzione che, chiaramente, non fa ben sperare. Il centrocampista turco potrebbe aver rimediato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. Un infortunio che potrebbe costringerea saltare diverse partite nel mese di aprile, cruciale per l’tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Sicuramente,salterà la partita di sabato pomeriggio a San Siro contro la Fiorentina e rischia di non esserci anche in coppa, tre giorni dopo, contro la Juventus. Si attendono gli esami strumentali nelle prossime ore per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Si ferma Calhanoglu, l’Inter trema: oggi gli esami, rischia Juve e Champions - paolone198423 : RT @GianmarcoDaria: ?? Calhanoglu si ferma contro la Croazia per un problema all’adduttore. Oggi ad Appiano il turco si sottoporrà agli acce… - GianmarcoDaria : ?? Calhanoglu si ferma contro la Croazia per un problema all’adduttore. Oggi ad Appiano il turco si sottoporrà agli… - InterHubOff : ?? Calhanoglu si ferma contro la Croazia per un problema all’adduttore. Oggi ad Appiano il turco si sottoporrà agli… - Luxgraph : Tennis, Sonego si ferma agli ottavi a Miami: ko in rimonta contro Cerundolo -

...- Dopo la tripletta alla Svezia nelle qualificazioni ad Euro 2024 Romelu Lukaku non si... al 6' assist per la rete di Yannick Carrasco e poi al 9' ecco l'assist per l'attaccante dell'che ...Le sensazioni non sono totalmente negative ma, a scopo precauzionale, Mazzocchi potrebbe saltare la prossima sfida per poi sperare di tornare a disposizione contro l'. In ogni caso si attende il ...'La contestazione è ancora molto forte' oggi' e 'ci aspettiamo molta gente', ha detto all'emittente radiofonica 'France' il segretario generale del sindacato della Confederazione francese ...

Calcio, brutte notizie per l'Inter: Hakan Çalhanoglu si ferma in Turchia-Croazia OA Sport

(Adnkronos) - Brutte notizie per Inzaghi ed i fantallenatori. Hakan Calhanoglu si è fermato ieri sera durante la partita Turchia-Croazia. Un problema muscolare per il centrocampista dell'Inter, ...Inter in apprensione per l’infortunio di ieri di Hakan Calhanoglu ... Il centrocampista nerazzurro si è fermato per un guaio muscolare che non pare essere di lieve entità. Ha cominciato ad avvertire ...