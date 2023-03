Inter, senza Calhanoglu più spazio per Asllani? Opportunità Inzaghi (Di mercoledì 29 marzo 2023) In casa Inter tiene banco l’infortunio di Calhanoglu. L’assenza del turno potrebbe protrarsi per diverse settimane: è l’occasione per Inzaghi per dare più spazio a Kristjan Asllani. OCCASIONE – L’infortunio di Calhanoglu potrebbe essere il classico esempio di come non tutti i mali vengano per nuocere. Lo stop forzato del centrocampista turco, fermatosi per uno strappo accusato nella sfida fra Turchia e Croazia, potrebbe aprire nuovi scenari per uno dei calciatori che all’Inter, negli ultimi mesi, è rimasto ai margini: Kristijan Asllani. Il centrocampista ex Empoli, nella seconda parte di stagione, ha visto ridursi il suo minutaggio in maniera significativa: l’ultima presenza risale infatti al derby col Milan del 5 ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) In casatiene banco l’infortunio di. L’asdel turno potrebbe protrarsi per diverse settimane: è l’occasione perper dare piùa Kristjan. OCCASIONE – L’infortunio dipotrebbe essere il classico esempio di come non tutti i mali vengano per nuocere. Lo stop forzato del centrocampista turco, fermatosi per uno strappo accusato nella sfida fra Turchia e Croazia, potrebbe aprire nuovi scenari per uno dei calciatori che all’, negli ultimi mesi, è rimasto ai margini: Kristijan. Il centrocampista ex Empoli, nella seconda parte di stagione, ha visto ridursi il suo minutaggio in maniera significativa: l’ultima prerisale infatti al derby col Milan del 5 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : L'#Inter non ci sta: le immagini per annullare il gol di #Kostic c'erano e andavano valutate da arbitro e #Var. Pur… - marifcinter : #Sanchez: 'All'Inter ho detto che mi avrebbero potuto criticare se avessi giocato e l'avessi fatto male. Ero un leo… - Adenuricfla : RT @SerVessicchio: Se all'#Inter per 6 mensilità non pagate senza alcun accordo tra le parti hanno fatto finire il campionato vincendo lo… - cippiriddu : L'Inter che affonda senza il suo miglior giocatore in stagione. Calhanoglu-glu-glu-glu-glu-glu-glu... - internewsit : Inter, senza Calhanoglu più spazio per Asllani? Opportunità Inzaghi - -