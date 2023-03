Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Da che parte per #InterFiorentina @AndreyOnana? ?? #ForzaInter - Coloneroazzurro : Inter-Benfica 0-0, siamo nel secondo tempo e dopo il pareggio al da luz l’Inter parte in contropiede per portarsi i… - Gazzetta_it : Inter, se parte #Bastoni tutto su Scalvini. Resiste Demiral #calciomercato #Inter - NerazzurriamoP : Mi fa specie che ieri durante la partita Croazia - Turchia - #brozovic non si sia nemmeno avvicinato a chiedere… - Endry85604668 : @fran_palu Sarà minimo 15 /20 giorni....salta una parte cruciale della stagione.,.causa nazionale...e l'Inter paga .... -

La premessa è necessaria e serve a definire i contorni della situazione: l'non vuole perdere Bastoni, a maggior ragione dopo aver visto partire per Parigi l'altro pezzo del muro, Skriniar. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire ......quarti di finale di Europa League contro lo Sporting e semifinali di Coppa Italia contro l'...spinta ulteriore da sfruttare per non fallire il primo appuntamento coi gialloblù che se da una...Martedì su France, Berger ha rinnovato la sua volontà di tornare al dialogo con il governo su ... in un contesto di grande contestazione dadell'opinione pubblica. Aspettare la decisione ...

Parte l’asta per Retegui: Inter avanti ma ci sono anche Milan e Lazio. Il rischio è la Premier RaiNews

Joaquin Correa ha deluso le aspettative dell’Inter, non riuscendo a giustificare gli oltre €23 milioni spesi per strapparlo alla Lazio. Il mancato rendimento dell’argentino ha fatto sì che la società ...A Colonia bastano 9 minuti a Romelu Lukaku per infilare la porta tedesca. Il gol del provvisorio 2 a 0 su assistenza di De Bruyne che tre minuti prima aveva mandato in gol anche Carrasco. La punte ...