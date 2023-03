Inter, quanto sta fermo Calha? Domani gli esami, ma anche il Benfica è a rischio (Di mercoledì 29 marzo 2023) Hakan Calhanoglu farà gli esami Domani, giovedì 30 marzo. Il giocatore dell'Inter, infortunatosi martedì sera durante la gara contro la Croazia, è arrivato oggi, ancora sofferente, alla Pinetina e lo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Hakannoglu farà gli, giovedì 30 marzo. Il giocatore dell', infortunatosi martedì sera durante la gara contro la Croazia, è arrivato oggi, ancora sofferente, alla Pinetina e lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : ESCLUSIVA?? Secondo quanto appreso dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, Alessandro Bastoni - in scad… - capuanogio : L'#Inter non ci sta: le immagini per annullare il gol di #Kostic c'erano e andavano valutate da arbitro e #Var. Pur… - GioGreatti : RT @CancAtomic: Leggo 'Cessione INTER imminente' e mi scompiscio dal ridere pensando all'estate, dove continuerà ad esserci Zhang al coma… - sportli26181512 : Inter, quanto sta fermo Calha? Domani gli esami, ma anche il Benfica è a rischio: Inter, quanto sta fermo Calha? Do… - omnis16 : RT @ingobbito: Ogni tanto ci penso. Quanto male deve aver fatto la #Juventus a questi poverini. Un odio e un accanimento del genere è patol… -