(Di mercoledì 29 marzo 2023) “Cipiùin Europa perché abbiamo mandato il Barcellona in Europa League ed eravamo in un girone complicato. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte. Non importa quello che succederà col Benfica, ma noi andremo a giocare lì per. I miei obiettivi?”. Lo ha detto, ai microfoni di SportMediaset, il portiere dell’, Andrè. La squadra nerazzurra è impegnata su tre fronti, campionato, Coppa Italia e Champions. “Bisogna giocare sempre senza paura – sottolinea l’estremo difensore camerunense – Se c’è la paura è meglio non scendere in campo. Ci aspetta un mese difficile, ma ci alleniamo tutti i giorni per giocare partite come quelle contro la Juve e il Benfica. Bisogna allenarsi bene e sono convinto che se lavoreremo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Cacciato dal Mondiale, ora l'interista Onana è rimpianto dal c.t. e dai tifosi del Camerun - fcin1908it : Onana: “L’Inter merita più rispetto in Europa, voglio vincere tutto. Ad aprile…” - Light1908 : RT @Sanfra1407: Quando l'ex portiere dell'Inter (finito nel 2018) si permetteva di dire arrogantemente 'Io non sono il problema: sono parte… - ansacalciosport : Calcio: Inter; Onana 'voglio vincere tutto, nessuna paura'. 'Convinto che se lavoreremo bene sarà mese ricco soddis… - sportface2016 : #Inter, #Onana: 'Meritiamo rispetto, voglio vincere tutto' -

'Voglio vincere tutto' . In vista dei prossimi impegni di aprile, tra campionato, Coppa Italia e Champions League il portiere dell'Andrénon usa mezzi termini: ' Bisogna giocare sempre senza paura - ammonisce il nerazzurro in un'intervista a SportMediaset - Se c'è la paura è meglio non scendere in campo. Ci aspetta un ..."Voglio vincere tutto". In vista dei prossimi impegni ad aprile, tra campionato, Coppa Italia e Champions League il portiere dell'Andrénon usa mezzi termini: "Bisogna giocare sempre senza paura - ammonisce il nerazzurro in una intervista a Mediaset - Se c'è la paura è meglio non scendere in campo. Ci aspetta un mese ...Commenta per primo André, portiere dell', ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset: 'Dobbiamo giocare sempre senza paura. Se c'è paura, meglio allora non scendere proprio in campo. Ci aspetta un mese difficile, ...

Onana cacciato dal Mondiale, ora rimpianto dal c.t. e dai tifosi del Camerun La Gazzetta dello Sport

Onana carica: "Giocare senza paura" Sarà dunque un mese difficile per l’Inter, in aprile i nerazzurri giocheranno 9 partite in 30 giorni, con una media di una partita ogni 3 giorni circa. Per Inzaghi ...(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Voglio vincere tutto". In vista dei prossimi impegni ad aprile, tra campionato, Coppa Italia e Champions League il portiere dell'Inter André Onana non usa mezzi termini: ...