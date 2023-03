Inter, media spettatori come nessuno! Incasso da oltre 60 milioni a San Siro – CdS (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’Inter anche quest’anno ha il primato di spettatori presenti allo stadio, e chiaramente quello degli incassi. Succedeva anche quando la squadra non era così competitiva e con le restrizioni dovute alla pandemia, ma adesso il dato continua a salire. Di seguito tutti i dettagli riportati dal Corriere dello Sport. PRIMI IN SERIE A – L’Inter vince il premio media spettatori in Serie A: limitandosi solo al campionato, è già superata la quota 70mila (72.381 per la precisione). Il Milan stavolta è vicinissimo (72.153), ma ancora sotto. La squadra nerazzurra è l’unica ad aver portato allo stadio più di un milione di spettatori: 1.013.329. Le abitudini, evidentemente, non cambiano nemmeno in Champions League. Ovviamente anche le casse di viale Liberazione ne traggono un grande beneficio, ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’anche quest’anno ha il primato dipresenti allo stadio, e chiaramente quello degli incassi. Succedeva anche quando la squadra non era così competitiva e con le restrizioni dovute alla pandemia, ma adesso il dato continua a salire. Di seguito tutti i dettagli riportati dal Corriere dello Sport. PRIMI IN SERIE A – L’vince il premioin Serie A: limitandosi solo al campionato, è già superata la quota 70mila (72.381 per la precisione). Il Milan stavolta è vicinissimo (72.153), ma ancora sotto. La squadra nerazzurra è l’unica ad aver portato allo stadio più di un milione di: 1.013.329. Le abitudini, evidentemente, non cambiano nemmeno in Champions League. Ovviamente anche le casse di viale Liberazione ne traggono un grande beneficio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter, media spettatori come nessuno! Incasso da oltre 60 milioni a San Siro - CdS - - Stonekey3 : @LucaPizzichini Ha parlato di Inter quando era l'Inter a delinquere, ha scritto di calcio scommesse in tempi non so… - mirkobab : @FBiasin Fabrizio sei tu l'esperto di mass media ce lo dovresti spiegare tu. Il problema di Inzaghi è che è il mist… - napolista : Il #Bari è nella top ten per media spettatori nelle seconde divisioni europee In Italia si piazza al’ottavo posto… - DalbertGOAT : @giffonz02 @wazzaCN non proprio, nell’Inter si dice che vincono i comandanti perché è più difficile bloccare tutte… -

Il Bari è nella top ten per media spettatori nelle seconde divisioni europee Bari tra le migliori otto d'Italia 'Numeri incredibili per l'impianto barese che si posiziona all'8° posto nelle speciali classifiche italiane di affluenza totale e media dietro a Inter, che ha ... Verso Salernitana - Inter: decolla la prevendita con largo anticipo Il 7 aprile alle ore 17:00, nel Principe degli Stadi, va di scena Salernitana - Inter. Un ...Numeri importanti nonostante i rincari I prezzi dei bigliett i sono decisamente più alti rispetto alla media ... Inter e Juve, ipotesi rescissione: pronto il biennale Calciomercato Inter e Juve, Jordi Alba verso l'Atletico MadridSecondo i media spagnoli, dunque, Jordi Alba potrebbe diventare l'indiziato numero uno per la fascia sinistra del Cholo Simeone. Jordi ... Bari tra le migliori otto d'Italia 'Numeri incredibili per l'impianto barese che si posiziona all'8° posto nelle speciali classifiche italiane di affluenza totale edietro a, che ha ...Il 7 aprile alle ore 17:00, nel Principe degli Stadi, va di scena Salernitana -. Un ...Numeri importanti nonostante i rincari I prezzi dei bigliett i sono decisamente più alti rispetto alla...Calciomercatoe Juve, Jordi Alba verso l'Atletico MadridSecondo ispagnoli, dunque, Jordi Alba potrebbe diventare l'indiziato numero uno per la fascia sinistra del Cholo Simeone. Jordi ... Inter, media spettatori come nessuno! Incasso da oltre 60 milioni a San Siro – CdS Inter-News.it