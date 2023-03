(Di mercoledì 29 marzo 2023) A rivelarli è addirittura la Gazzetta dello Sport che propone uno schema col 3 - 5 - 2 per la prossima stagione con i nomi chevorrebbe in campo. In posta c'è Onana reduce da una buona stagione,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stebellentani : A 36 h dal gol con triplo fallo di mano, dalla dirigenza e dalla proprietà (che quando c'è da alzare un trofeo o fe… - FcInterNewsit : Voce al tifoso - Juve-FIGC, futuro e panchina dell'Inter - DALLAPARTEDELT2 : @IlVatediSetubal @Zelgadis265 Nel 2021 chiede a gran voce l'esonero di Antonio Conte dall'Inter perché lo odia in q… - JNerazzurro : @EeElena60 @Inter Una volta i club alzavano più la voce...poi si sono fatti sodomizzare da calciatori e procuratori… - m_muce : #Onana #Bastoni #barella #Lautaro #dimarco #Calhanoglu questa l'asse sulla quale formare la nuova #Inter ma già si… -

E così cominciano già a girare i nomi della formazione ideale dell'con Conte in panchina. A rivelarli è addirittura la Gazzetta dello Sport che propone uno schema col 3 - 5 - 2 per la prossima ...Ci siamo sentiti oggi con Mancini e abbiamo sorriso di questasul PSG . In questo momento è ... ' Che Simone Inzaghi resti all'sembra a tutti molto improbabile, ma per lo stesso Spalletti ci ...Il sì di De Vrij è arrivato ma il tema rinnovi resta ancora caldissimo in casa nerazzurra. L'ha due mesi per trovare un accordo con Bastoni che oggi appare lontano. La differenza tra ...dalla...

Inter, la voce indiscreta: "Ecco la formazione con Conte in panchina" Liberoquotidiano.it

Con una dura lettera inviata a tutti gli organismi nazionali, i vertici della Croce Rossa spagnola chiedono a gran voce un passo indietro da parte di Rocca, sostenendo che il suo ruolo, pur essendo ...Orgoglio e consapevolezza per fare grandi cose in Champions League: l' Inter vuole fare la voce grossa e a Sportmediaset André Onana rimarca i meriti dei nerazzurri in Europa. "Bisogna giocare sempre ...