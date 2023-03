Inter-Fiorentina, un anno dopo calendario uguale ma significato opposto (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sabato alle 18.00 si giocherà Inter-Fiorentina, anticipo della giornata 28 della Serie A 2022/23. Una gara che, rispetto a un anno fa, si gioca più o meno nello stesso periodo. E che si spera abbia lo stesso seguito (ma non il risultato). MOMENTO TOPICO – Inter-Fiorentina di sabato sarà la gara che aprirà l’ultimo quarto stagionale dei nerazzurri. Nonché un mese di fuoco, che vede la squadra di Simone Inzaghi impegnata su ogni fronte. Ed è una partita che incarna il significato di ripartenza anche su un altro livello. Perché arriva dopo due sconfitte consecutive dell’Inter, contro Spezia e Juventus. Pertanto i nerazzurri non possono permettersi in alcun modo di sbagliare l’approccio. Né dovranno guardare alle numerose coincidenze con ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sabato alle 18.00 si giocherà, anticipo della giornata 28 della Serie A 2022/23. Una gara che, rispetto a unfa, si gioca più o meno nello stesso periodo. E che si spera abbia lo stesso seguito (ma non il risultato). MOMENTO TOPICO –di sabato sarà la gara che aprirà l’ultimo quarto stagionale dei nerazzurri. Nonché un mese di fuoco, che vede la squadra di Simone Inzaghi impegnata su ogni fronte. Ed è una partita che incarna ildi ripartenza anche su un altro livello. Perché arrivadue sconfitte consecutive dell’, contro Spezia e Juventus. Pertanto i nerazzurri non possono permettersi in alcun modo di sbagliare l’approccio. Né dovrguardare alle numerose coincidenze con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti skybox per @Inter vs Fiorentina & metti like se sei disponibile l'1 aprile ???? - marifcinter : News #Inter #Skriniar ha risposto alla convocazione della Slovacchia ma è infortunato: atteso alla Pinetina già me… - SportRepubblica : Inter-Fiorentina, Cristiano Zanetti: 'Inzaghi bravo, ma la differenza la fanno i giocatori. La penalità alla Juve f… - internewsit : Inter-Fiorentina, un anno dopo calendario uguale ma significato opposto - - mrmiriambutter : RT @bbiancawhite: L'Inter che arriva alla partita contro Fiorentina dopo la sosta nazionali -