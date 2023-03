Inter, Calhanoglu salta la Fiorentina. A rischio anche contro la Juventus – SM (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si attende l’esito degli esami di Calhanoglu ma, probabilmente, la presenza in campo in Inter-Fiorentina è esclusa. Sarebbe a rischio anche la partita di Coppa Italia contro la Juventus. Di seguito le notizie riportate dal sito di Sportmediaset sull’infortunio del centrocampista nel corso di Turchia-Croazia (vedi articolo). STOP – L’infortunio alla gamba di Hakan Calhanoglu, subito nel corso di Turchia-Croazia, tiene l’Inter col fiato sospeso. Il giocatore tornerà in Italia, dove sarà sottoposto agli esami strumentali per conoscere la gravità del danno e i tempi di recupero. Ma il modo in cui ha lasciato il campo al 38? e le smorfie di dolore sul suo volto, non rassicurano i nerazzurri, soprattutto visti i numerosi e importanti impegni ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si attende l’esito degli esami dima, probabilmente, la presenza in campo inè esclusa. Sarebbe ala partita di Coppa Italiala. Di seguito le notizie riportate dal sito di Sportmediaset sull’infortunio del centrocampista nel corso di Turchia-Croazia (vedi articolo). STOP – L’infortunio alla gamba di Hakan, subito nel corso di Turchia-Croazia, tiene l’col fiato sospeso. Il giocatore tornerà in Italia, dove sarà sottoposto agli esami strumentali per conoscere la gravità del danno e i tempi di recupero. Ma il modo in cui ha lasciato il campo al 38? e le smorfie di dolore sul suo volto, non rassicurano i nerazzurri, soprattutto visti i numerosi e importanti impegni ...

