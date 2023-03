Inter, allarme Calhanoglu: l’infortunio del turco in nazionale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ad Appiano Gentile, il verdetto della sosta nazionali lascia una retrogusto dolceamaro. Da un lato, il palcoscenico nazionale ha giovato al centravanti belga Romelu Lukaku, autore di ben quattro reti nelle due sfide disputate dai Diavoli Rossi. Dall’altro, però, la sventura si è abbattuta su uno dei perni del centrocampo di Simone Inzaghi. Si tratta di Hakan Calhanoglu; il trequartista dell’Inter, a seguito di un infortunio muscolare, ha abbandonato anzitempo i suoi durante la partita tra Turchia e Croazia. Il match, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024, ha perso uno dei suoi protagonisti più talentuosi dopo appena 38? minuti di gioco. I Sultani si sono poi arresi ai croati che hanno portato a casa la vittoria grazia alla doppietta firmata Mateo Kovacic (altra vecchia conoscenza dei nerazzurri). Inter, ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ad Appiano Gentile, il verdetto della sosta nazionali lascia una retrogusto dolceamaro. Da un lato, il palcoscenicoha giovato al centravanti belga Romelu Lukaku, autore di ben quattro reti nelle due sfide disputate dai Diavoli Rossi. Dall’altro, però, la sventura si è abbattuta su uno dei perni del centrocampo di Simone Inzaghi. Si tratta di Hakan; il trequartista dell’, a seguito di un infortunio muscolare, ha abbandonato anzitempo i suoi durante la partita tra Turchia e Croazia. Il match, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024, ha perso uno dei suoi protagonisti più talentuosi dopo appena 38? minuti di gioco. I Sultani si sono poi arresi ai croati che hanno portato a casa la vittoria grazia alla doppietta firmata Mateo Kovacic (altra vecchia conoscenza dei nerazzurri)., ...

