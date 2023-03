Intanto nel mondo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un incendio causa 39 morti in un centro per migranti in Messico, stop alla vendita di auto a benzina e diesel nell’Unione europea dal 2035, sciolto il partito di Aung San Suu Kyi in Birmania. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un incendio causa 39 morti in un centro per migranti in Messico, stop alla vendita di auto a benzina e diesel nell’Unione europea dal 2035, sciolto il partito di Aung San Suu Kyi in Birmania. Leggi

Kiev, sono quasi 20.000 i bambini deportati in Russia Intanto, la procura per i minorenni ucraina ha fatto sapere che sono almeno 465 i bambini uccisi dall'inizio dell'invasione da parte delle forze russe; il bilancio dei bambini feriti è salito ad ...

Auto: i ministri Ue ratificano lo stop ai motori termici nel 2035 Le stazioni di ricarica per le auto elettriche dovranno essere installate ogni 60 chilometri entro il 2026 sui principali assi stradali indicati nelle reti prioritarie dei trasporti europee (ANSA)