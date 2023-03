‘Inseparabili Dead Ringers’ | Rachel Weisz e Alice Birch | «Un thriller folle | emotivo | oscuro»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Arriverà il 21 aprile su Prime Video la serie Inseparabili (Ringers) con. Una serie (giustamente) attesissima, già dalle premesse. Lo show è infatti un adattamento di Inseparabili (Ringers), pellicola del 1988 diretta da David Cronenberg che a sua volta si ispirò al libro omonimo di Bari Wood e Jack Geasland. Per complicare ulteriormente il tutto, i due autori presero spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto a New York nel 1975, quando i due gemelli Marcus vennero trovati senza vita nella loro abitazione. Una lunga storia di adattamenti e ispirazioni che ci porta, nel 2023, alla corte della creatrice e sceneggiatrice. A lei il duro compito di dar nuova vita a questa storia, mantenendo il tema dei gemelli ma trasponendolo in una realtà ...