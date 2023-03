(Di mercoledì 29 marzo 2023)ha chiuso l'eserciziocon risultati positivi, proseguendo lungo il proprio percorso di sviluppo pur in una fase marcata da significative incertezze macroeconomiche e caratterizzata da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Innovatec, in 2022 utile +70% a 10,6 mln, ricavi +21% a 289 mln: (Adnkronos) - I risultati economici registrati nel… -

ha chiuso l'eserciziocon risultati positivi, proseguendo lungo il proprio percorso di sviluppo pur in una fase marcata da significative incertezze macroeconomiche e caratterizzata da ..."I risultati- ha commentato il CEO Matteo Marini - ci confermano la capacità di execution dinel cogliere le opportunità di mercato e nel mettere in atto con velocità tutta una serie ...Il cda diha approvato i contiche vedono un utile netto in aumento del 70% a 10,6 milioni, ricavi a 289 milioni (+21%) e un Ebit a 18,7 milioni (+74%) "grazie a una gestione ottimale degli asset ...

Innovatec, i dati di bilancio del 2022 SoldiOnline.it

(Teleborsa) - Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 289,2 milioni di ...Innovatec - azienda quotata all'Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell’efficienza energetica - ha comunicato i risultati del 2022. La società ha terminato l’esercizio in esame con ricavi per ...