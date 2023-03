Iniziativa per ricordare la compianta Jole Santelli, presidente della Regione Calabria (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’Iniziativa per ricordare Jole Santelli: uno scrigno di speranza per i malati oncologici di Cataldo Calabretta Nel reparto dei malati oncologici dell’Ospedale San Francesco di Paola si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Lo Scrigno di Jaja” promosso dall’Associazione Jole Santelli, governatrice calabrese e brillante parlamentare di lungo corso di Forza Italia prematuramente scomparsa. Lo scopo è contribuire, sia pure in piccola parte, a migliorare la vita quotidiana dei pazienti oncologici. Non esiste un piano alimentare buono per ogni paziente oncologico, ma è certo che un grande aiuto può derivare da piccoli accorgimenti nutrizionali. Lo scrigno contiene prodotti alimentari speciali, autentiche eccellenze agroalimentari calabresi, icone e testimonial ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’per: uno scrigno di speranza per i malati oncologici di Cataldo Calabretta Nel reparto dei malati oncologici dell’Ospedale San Francesco di Paola si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Lo Scrigno di Jaja” promosso dall’Associazione, governatrice calabrese e brillante parlamentare di lungo corso di Forza Italia prematuramente scomparsa. Lo scopo è contribuire, sia pure in piccola parte, a migliorare la vita quotidiana dei pazienti oncologici. Non esiste un piano alimentare buono per ogni paziente oncologico, ma è certo che un grande aiuto può derivare da piccoli accorgimenti nutrizionali. Lo scrigno contiene prodotti alimentari speciali, autentiche eccellenze agroalimentari calabresi, icone e testimonial ...

