Infortunio Kostic | la Juve sorride | ecco le condizioni dell’esterno serbo

(Di mercoledì 29 marzo 2023), lapuòre dopo gli ultimi test a cui si è sottoposto l’esterno. Ledel giocatore Per lantus arrivano buone novità sulledi Filip, che aveva destato qualche preoccupazione dopo un problema riscontrato in Nazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, infatti, i primi controlli a cui si è sottoposto ildopo il suo ritorno a Torino hanno confermato che il giocatore non ha nessun problema. Il, quindi, è a completa disposizione di Allegri che deciderà di farlo rifiatare o meno inVerona, con vista alla Coppa Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Kostic atteso alla Continassa: sarà valutato dallo staff medico della Juventus ???? [?? @romeoagresti] - DiMarzio : #SerieA #Fantacalcio | #Juventus, le ultime sulle condizioni di #Kostic. Recupera anche un centrocampista per il… - AdeNugraha999 : RT @GoalItalia: Kostic atteso alla Continassa: sarà valutato dallo staff medico della Juventus ???? [?? @romeoagresti] - V3CN4BUS : RT @villaneveismo_: La settimana di kostic: goal vittoria nel derby fa fumare gli interisti assist con la serbia finge infortunio fa fumare… - GiovanniCasci16 : RT @Er_Libanese7: a 6 anni nei sobborghi di Kragujevac mangiava proiettili e cagava granate in mezzo alle macerie ma qualcuno pensava fosse… -

