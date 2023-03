Infortunio Calhanoglu, ansia Inter: si spera di riaverlo per quella gara (Di mercoledì 29 marzo 2023) Infortunio Calhanoglu, Inter in ansia per le condizioni del fantasista turco: i nerazzurri sperano di riaverlo per una certa data Secondo quanto riportato da Sky Sport, Hakan Calhanoglu e le sue condizioni fisiche destano più di una preoccupazione in casa Inter. Il turco ha rimediato un fastidio muscolare nell’ultimo match della sua Nazionale e domani si dovrà sottoporre agli esami del caso: i nerazzurri sperano di riaverlo a disposizione per l’11 aprile, quando in calendario ci sarà il match di Champions con il Benfica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023)inper le condizioni del fantasista turco: i nerazzurrino diper una certa data Secondo quanto riportato da Sky Sport, Hakane le sue condizioni fisiche destano più di una preoccupazione in casa. Il turco ha rimediato un fastidio muscolare nell’ultimo match della sua Nazionale e domani si dovrà sottoporre agli esami del caso: i nerazzurrino dia disposizione per l’11 aprile, quando in calendario ci sarà il match di Champions con il Benfica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #EURO2024 | @Inter, infortunio in nazionale per Hakan #Calhanoglu durante la sfida tra #Turchia e #Croazia: il cent… - LeoG_00 : RT @Gazzetta_it: Inter, domani esami per Calhanoglu, ma è certo che salterà qualche gara - calciomercatoit : ??#Inter - con l'infortunio di #Calhanoglu, #Brozovic torna al centro: ecco perché potrebbe essere una buona notizia… - sportli26181512 : Inter, quanto sta fermo Calha? Domani gli esami, ma anche il Benfica è a rischio: Inter, quanto sta fermo Calha? Do… - CalcioNews24 : #Inter in ansia per le condizioni di Hakan #Calhanoglu -