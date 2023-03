Infortunato per la Juve, ma gioca con l'Argentina: il caso Di Maria che la Juve sottovaluta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Forse a molti è sfuggito che Angel Di Maria, incontestabile campione del mondo e fuoriclasse accertato dell’Argentina, abbia saltato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 marzo 2023) Forse a molti è sfuggito che Angel Di, incontestabile campione del mondo e fuoriclasse accertato dell’, abbia saltato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : News #Inter #Skriniar ha risposto alla convocazione della Slovacchia ma è infortunato: atteso alla Pinetina già me… - juperikizi : premetto che non godo per gli infortuni di qualsiasi calciatore e non lo farò mai ma lasciatemi dire che mi fa ride… - lauvtaro : RT @goyourownwayx: calhanoglu infortunato e lautaro che non segna neanche a porta vuota si prospetta un fantastico aprile per noi interisti - Corrado41906780 : @Onirico90 @SkySport Palese....se fosse infortunato non sarebbe a disposizione...è stato un modo come un altro per… - guagliardo_ : RT @goyourownwayx: calhanoglu infortunato e lautaro che non segna neanche a porta vuota si prospetta un fantastico aprile per noi interisti -