Inflazione, Giavazzi: 'Ha sbagliato la politica, non la Bce. Se avesse accettato prima il tetto al prezzo del gas' (Di mercoledì 29 marzo 2023) - 'L'errore è stato di attendere tanto tempo e la Banca Centrale Europea non aveva altre scelte' ha spiegato l'economista a ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 marzo 2023) - 'L'errore è stato di attendere tanto tempo e la Banca Centrale Europea non aveva altre scelte' ha spiegato l'economista a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cgcronos : Inflazione, la conferma dell'economista Giavazzi: 'Così non sarebbe mai partita' - garrolucio1 : RT @Mezzorainpiu: 'Se price cap fosse stato introdotto prima, l'inflazione non sarebbe partita. La soluzione per gli USA sarà ridurre la do… - Profilo3Marco : RT @Mezzorainpiu: 'Se price cap fosse stato introdotto prima, l'inflazione non sarebbe partita. La soluzione per gli USA sarà ridurre la do… - MarcoComelli1 : @drelegantia Vero, ma totalmente teorico. L'inflazione energetica è partita nel 2021. Manco eisteva il concetto di… - StefanoVezzoli2 : RT @Mezzorainpiu: 'Se price cap fosse stato introdotto prima, l'inflazione non sarebbe partita. La soluzione per gli USA sarà ridurre la do… -