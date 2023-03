Infezione respiratoria: Papa Francesco resta ricoverato al Gemelli “per qualche giorno” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Città del Vaticano – “Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L’esito degli stessi ha evidenziato un’Infezione respiratoria (esclusa l’Infezione da Covid-19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”. Con questa nota, diffusa a tarda sera, la Santa Sede chiarisce il motivo del ricovero del Pontefice (leggi qui). “Papa Francesco – continua no dal Vaticano – è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”. Bergoglio è arrivato in ambulanza nella tarda mattinata di oggi. A preoccupare era stato un “affaticamento respiratorio”. E tra ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 marzo 2023) Città del Vaticano – “Nei giorni scorsiha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A.per effettuare alcuni controlli medici. L’esito degli stessi ha evidenziato un’(esclusa l’da Covid-19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”. Con questa nota, diffusa a tarda sera, la Santa Sede chiarisce il motivo del ricovero del Pontefice (leggi qui). “– continua no dal Vaticano – è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”. Bergoglio è arrivato in ambulanza nella tarda mattinata di oggi. A preoccupare era stato un “affaticamento respiratorio”. E tra ...

