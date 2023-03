Indovinate? Per Soumahoro lo Stato “deve ringraziare le Ong” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar – Aboubakar Soumahoro fa la sviolinata alle Ong. Niente di sorprendente, semmai di ulteriormente qualificante del deputato del Gruppo Misto. Il sedicente salvatore dei lavoratori immigrati, del resto, sta tentando ora la carta dell’accoglienza diretta per tornare sulla scena. Soumahoro: “Lo Stato ringrazi le Ong” Soumahoro, dunque, ringrazia le Ong e vuole che lo faccia anche il governo: “Lo Stato viene meno alla responsabilità di salvare vite. Le Ong andrebbero ringraziate”, dice in un’intervista. Poi aggiunge: “Non sono le Ong a dover salvare le vite umane, è lo Stato che deve farlo. Ma nel momento in cui lo Stato viene meno a questa responsabilità, penso che dovrebbe ringraziare le Ong che salvano le vite umane nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar – Aboubakarfa la sviolinata alle Ong. Niente di sorprendente, semmai di ulteriormente qualificante del deputato del Gruppo Misto. Il sedicente salvatore dei lavoratori immigrati, del resto, sta tentando ora la carta dell’accoglienza diretta per tornare sulla scena.: “Loringrazi le Ong”, dunque, ringrazia le Ong e vuole che lo faccia anche il governo: “Loviene meno alla responsabilità di salvare vite. Le Ong andrebbero ringraziate”, dice in un’intervista. Poi aggiunge: “Non sono le Ong a dover salvare le vite umane, è lochefarlo. Ma nel momento in cui loviene meno a questa responsabilità, penso che dovrebbele Ong che salvano le vite umane nel ...

