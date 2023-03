Indonesia | turista russo espulso da Bali per aver posato nudo sul sacro monte Agung

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Un uomodi nome Yuri sta per esseredall’per essersi spogliato in cima a una montagna sacra, il, a. Yuri si è fotografato con i pantaloni intorno alle caviglie sule l’immagine è diventata virale la scorsa settimana. L’uomo si è scusato ma gli sarà impedito di ... TAG24.

Durante il suo soggiorno in, unaproveniente dall'Australia si è accorta della presenza di un AirTag nel proprio bagaglio. Questo episodio rappresenta un ulteriore esempio dei possibili abusi che questo tipo di ...Un agente di polizia intervistato dalla Cnn ha spiegato: 'Quando ci chiamano perché unsi ... alcuni sono fuggiti dalla guerra, altri sono lì, secondo l'ambasciatore ucraino in, per ...Domenica scorsa, unmalese è annegato mentre cercava di salvare un'altra persona nella stessa zona. .