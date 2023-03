Indagato per omicidio | fermato un cittadino del Bangladesh

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha convalidato il fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno ed eseguito in data 25 marzo da personale della Polizia di Stato nei confronti deldelAKON Modhu,per l’del connazionale SHOWKOT Mohammed, disponendone la custodia cautelare in carcere. Il cadavere di quest’ultimo, che presentava un’importante ferita da taglio alla gola, era stato rinvenuto la mattina di domenica 19 marzo in via Capitolo San Matteo del comune di Salerno. Il provvedimento cautelare risulta fondato su attività investigative incentrate, prevalentemente, sulla ricostruzione degli spostamenti e delle attività della vittima e della persona sottoposta ad indagini nelle ore immediatamente ...