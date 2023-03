Indagato per omicidio, fermato un cittadino del Bangladesh (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le telecamere di videosorveglianza lo tradiscono: l’uomo è accusato di omicidio ai danni di un suo connazionale SALERNO – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha convalidato il fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno ed eseguito in data 25 marzo da personale della Polizia di Stato nei confronti del cittadino del Bangladesh AKON Modhu, Indagato per l’omicidio del connazionale SHOWKOT Mohammed, disponendone la custodia cautelare in carcere. Il ritrovamento Il cadavere di quest’ultimo, che presentava un’importante ferita da taglio alla gola, era stato rinvenuto la mattina di domenica 19 marzo in via Capitolo San Matteo del comune di Salerno. Il provvedimento cautelare risulta fondato su attività investigative incentrate, prevalentemente, sulla ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le telecamere di videosorveglianza lo tradiscono: l’uomo è accusato diai danni di un suo connazionale SALERNO – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha convalidato il fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno ed eseguito in data 25 marzo da personale della Polizia di Stato nei confronti deldelAKON Modhu,per l’del connazionale SHOWKOT Mohammed, disponendone la custodia cautelare in carcere. Il ritrovamento Il cadavere di quest’ultimo, che presentava un’importante ferita da taglio alla gola, era stato rinvenuto la mattina di domenica 19 marzo in via Capitolo San Matteo del comune di Salerno. Il provvedimento cautelare risulta fondato su attività investigative incentrate, prevalentemente, sulla ...

