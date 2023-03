Incubo Seveso: incendio in una fabbrica di vernici vicino Novara. Colonna di fumo, tutti in casa (video) (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa mattina vicino Novara, a San Pietro Mosezzo: ad andare a fuoco un’azienda chimica specializzata in vernici. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Al momento non risultano feriti. Sul posto anche le forze dell’ordine. Da accertare le cause del rogo che ha causato un’alta Colonna di fumo nero. La zona dove si trova l’azienda è stata evacuata per precauzione. Un incidente che ha ricordato quello catastrofico di Seveso, avvenuto il 10 luglio 1976 nell’azienda ICMESA di Meda, che causò la fuoriuscita e la dispersione di una nube di diossina TCDD, una sostanza artificiale fra le più tossiche. Il veleno investì una vasta area di terreni dei comuni limitrofi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Undi vaste proporzioni si è sviluppato questa mattina, a San Pietro Mosezzo: ad andare a fuoco un’azienda chimica specializzata in. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Al momento non risultano feriti. Sul posto anche le forze dell’ordine. Da accertare le cause del rogo che ha causato un’altadinero. La zona dove si trova l’azienda è stata evacuata per precauzione. Un incidente che ha ricordato quello catastrofico di, avvenuto il 10 luglio 1976 nell’azienda ICMESA di Meda, che causò la fuoriuscita e la dispersione di una nube di diossina TCDD, una sostanza artificiale fra le più tossiche. Il veleno investì una vasta area di terreni dei comuni limitrofi ...

