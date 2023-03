Incrocio Via Nomentana – Via Zara: in 17 anni 279 incidenti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Incrocio Via Nomentana – Via Zara: in diciassette anni 279 incidenti e due decessi – “In relazione a notizie di stampa, Roma Servizi per la Mobilità tiene a ribadire l’assoluta e oggettiva necessità dei lavori di messa in sicurezza dell’Incrocio via Nomentana-via Zara. Contrariamente a quanto è riportato nell’articolo, purtroppo lontanissimo dalla realtà, gli incidenti stradali in quel tratto sono stati tutt’altro che inesistenti: negli ultimi 17 anni, le tre intersezioni dove sono in corso i lavori- avviati dopo l’approvazione in Conferenza dei servizi con i pareri di tutti gli attori interessati – sono state teatro di 279 sinistri con il coinvolgimento di 593 veicoli, 233 feriti, 8 pedoni investiti e 2 decessi. Con ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 marzo 2023)Via– Via: in diciassette279e due decessi – “In relazione a notizie di stampa, Roma Servizi per la Mobilità tiene a ribadire l’assoluta e oggettiva necessità dei lavori di messa in sicurezza dell’via-via. Contrariamente a quanto è riportato nell’articolo, purtroppo lontanissimo dalla realtà, glistradali in quel tratto sono stati tutt’altro che inesistenti: negli ultimi 17, le tre intersezioni dove sono in corso i lavori- avviati dopo l’approvazione in Conferenza dei servizi con i pareri di tutti gli attori interessati – sono state teatro di 279 sinistri con il coinvolgimento di 593 veicoli, 233 feriti, 8 pedoni investiti e 2 decessi. Con ...

